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توك شو

إيمي طلعت زكريا تبكي خلال عرض أغنية "بنت أبوها" على الهواء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، نجلة الراحل طلعت زكريا، إن والدها كان مريض آخر عشر سنوات من حياته، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة تم العرض عليه تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، وهذا أشعره بالسعادة جدا.

وأضافت إيمي طلعت زكريا، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أنها قامت بعمل أغنية خاصة لوالدها، إحياء لذكراه بعد رحيله بعد عام.

وتابعت  أنها كانت تبكي أثناء تصويرها الاغنية، لأنها كانت تتذكر لحظاتها مع والدها، منوهة أنها أعادت الكثير من المشاهد بسبب بكائها علي والدها وحبها الشديد له.

وأوضحت الفنانة إيمي طلعت زكريا إنها سعيدة بتقديم أغنية "بنت أبوها"، فهي تحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأكدت أن الأغنية الجديدة تعبيرا عن حبها لوالده، خاصة أنها تشعر بحالة غريبة بعد وفاته، خاصة أنه مر على وفاته عام.

وأضافت: "اشتقت لوالدي وأشعر بأنه في مكان أفضل وأريد أن أوجه له رسالة: وحشتني أوي يا حبيبي".
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