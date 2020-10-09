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رياضة

طارق العشري يعتذر عن عدم الاستمرار مع الحدود

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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ملك موسى
أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق العسكري بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة أسوان الأخيرة بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني في تصريحات صحفية أنه تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة وكان الحرس في مراكز متأخرة بجدول الدوري وحاول تصحيح موقف الفريق في المسابقة إلا أن الظروف لم تساعده.

وشدد العشري على أنه كان يتمنى أن يساعد في انقاذ الفريق من الموقف الصعب الذي يتواجد فيه في الدوري

رصيد حرس الحدود تجمّد عند 30 نقطة في المركز 16، ليكون فقدانه أي نقطة مقبلة إعلانا رسميا عن هبوطه للدرجة الثانية.

كما يهبط حرس الحدود لو حققت فرق: وادي دجلة، الجونة، طلائع الجيش، الفوز في مبارياتها.
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