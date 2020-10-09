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أخبار العالم

كازاخستان تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في كازاخستان
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أ ش أ
سجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات، مقابل 92 إصابة وأربع وفيات في اليوم السابق.

وأفادت السلطات الصحية في كازاخستان اليوم الجمعة بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 108561 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1759 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تجاوزت 103 ألاف حالة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

جدير بالذكر أن وباء كورونا أجبر العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.
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