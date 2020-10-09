AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشهد لا يصدق.. توثيق لحظة مرور صاروخ أمام القمر.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
الصورة توثق لحظة
الصورة توثق لحظة مرور صاروخ أمام القمر
Advertisements
أماني إبراهيم
قبل دقائق من انطلاق المهمة الصاروخية التابعة لوكالة ناسا في 2 أكتوبر، استعد مصور فوتوغرافي لالتقاط صورة لن تتكرر، يتم تداولها الآن بأنها الصورة الأولى التي توثق عملية إطلاق صاروخ بهذا الشكل.

ووفقا لصمجلة ساينس أليرت العلمية، التقط المصور ستيف رايس هذه الصورة كتحدي جديد له، والممعروف أن المصور صاحب الـ 33 عاما وثق حوالي نصف عمليات الإطلاق الفضائية عن قرب،  ولكن التحدي هذه المرة كان تسجيل منظور فريد لرحلات الفضاء.

أصول المصور ترجع إلى تكساس ولكنه يتخذ فيلادلفيا موطنا له، وحرص على التقاط الصور ومقاطع الفيديو لصاروخ يطير أمام القمر، ويقول: "لقد كان الأمر في ذهني لفترة طويلة كأمر خيالي ل أستطيع تنفيذه، خاصة أني لا اعاصر الكثير من عمليات الإطلاق بالقرب من المنزل".

ويضيف أن واحدة من الاشياء المفضلة لديها هو التصوير الفضائي، وتمكن من توثيق الصورة لحظة مرور الصاروخ امام القمر بواسطة التلسكوب الخاص به، "الفكرة كانت في ذهني ولكنني لم أفكر مطلقا في إمكانية تنفيذها في أي فرصة".

وجد رايس الفرصة عندما أعلنت شركة "نورثروب جرومان" أنها ستطير بمركبة الفضاء "Cygnus NG-14" لإعادة إمداد البضائع، والتي أطلق عليها اسم "SS Kalpana Chawla"، من منشأة الإطلاق التابعة لناسا في جزيرة والوبس، فيرجينيا، وهي مركبة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وكانت المهمة هي نقل 5000 رطل من الهواء والغذاء والماء وقطع غيار بدلات الفضاء والتجارب العلمية، بما في ذلك نموذج أولي لمراحيض الفضاء من التيتانيوم بقيمة 23 مليون دولار أمريكي، إلى محطة الفضاء الدولية.

لتصوير الصورة فإن يتطلب تصوير أي شيء يطير بسرعة كالصاروخ مزيجا من الحظ والتخطيط والمهارة، نظرًا لصغر الحجم النسبي للجسم السماوي والحركة المستمرة، رغم وجود تحديات اخرى تعيق من تناولها كالطقس، الجغرافيا، مسارات الطيران المتغيرة وغيرها.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا اليوم في 4 محافظات

لا تستغني عن تناوله .. مشروب لزيادة الهيموجلوبين بالدم

تكلفة باهظة.. تعرف على سعر إطلالة بوسي في عقد قران هنادي مهنا

أنقذه الرئيس في عام المرأة.. حكاية السجاد اليدوي أقدم حرفة برشيد وتراث مهدد بالانقراض

حدث ليلا .. والد فرح فتاة الإسكندرية يحكي تفاصيل تغيبها .. رجل يقتل زوجته وابنته ويسلم نفسه للشرطة

شاهد.. سيارة الرئيس السادات في ذكرى نصر أكتوبر الـ47 .. ومن هو مالكها الجديد؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تفرق بين المصابين بالسمنة وزيادة الوزن؟.. أيهما أكثر عرضة لـ كورونا

تكلفة باهظة.. تعرف على سعر إطلالة بوسي في عقد قران هنادي مهنا

للحماية من فيروسي كورونا والأنفلونزا .. اكتشاف لقاح عن طريق رذاذ الأنف