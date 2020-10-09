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فادي رمزي يطالب بعدم استخدام الأطفال دون الـ 13 عاما للسوشيال ميديا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
السوشيال
السوشيال
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البهي عمرو
قال الدكتور فادي رمزي، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن السوشيال ميديا عبارة عن تواصل بين الشخص ومجموعة أخري من المواطنين، موضحًا أن السوشيال ميديا لها مميزات وايضًا لها عيوب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف،  و غزل أمين علوى، أن المميزات هى متابعة الأشخاص الأخرين، ولكن السلبيات هى الحصول على الوقت من حياة الانسان.

ولفت إلى أن الأطفال الأقل من الـ 13 عام، عليهم الا يجلسوا على السوشيال ميديا، والأطفال الأقل من ذلك من الممكن أن يجلسوا ساعة أو اثنين ويكون تحت مراقبة من الأسرة.

وأوضح أن هناك أطفال يجلسون ساعات طويلة جدًا على السوشيال ميديا، وهذا أمر خطير يهدد الاستمتاع بالأشياء المميزة فى الحياة، وأكد أن الجلوس على السوشيال ميديا يؤثر على سلوك الأطفال.

وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه جميع المواطنين على السوشيال ميديا، وهو انتشار الأخبار غير الصحيحة، مؤكدًا " المعظم يقع فى نشر وترويج الاخبار الكاذبة ولذلك نطالب الجميع بالتحري قبل الترويج".

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