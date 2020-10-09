قطع المياه عن قرية البرادعة بالقناطر بسبب عطل مفاجئ .. صور

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية وذلك بسبب كسر مفاجئ فى أحد الخطوط.









وقالت الشركة إنه فور الابلاغ عن الشكوى تم الدفع بفريق فني من العاملين بفرع القناطر الخيريه لاصلاح الكسر المفاجئ كما تم الدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية لحين الانتهاء من اصلاح العطل.





وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد اعلن أنه تم رفع درجة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.





وقال مجاهد إنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم.





فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا.





وأضاف رئيس شركة المياه أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ومع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى.





كما تم تنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاذ.