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حوادث

حبس المتهمين بالتعدى على عامل دليفري وسرقته بالشرقية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:59 م
حبس
حبس
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محمد الطحاوي

قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، حبس المتهمين بالتعدى على عامل لتوصيل الطلبات، وسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من عامل لتوصيل الطلبات،بقيام مجهولين بالتعدى عليه وحدوث إصابته بسلاح أبيض وسرقة حافظة نقوده، أثناء قيامه بتوصيل وجبة لهم.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي،وتبين قيام 3 أشخاص جميعهم مقيمين دائرة القسم، بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وعقب ضبطهم أرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم الي النيابة العامة.

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