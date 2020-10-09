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حوادث

الداخلية: ضبط 12234 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:46 م
حملة أمنية
حملة أمنية
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مصطفى الرماح

واصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، جهودها بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1753 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 12234 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من 336 قضية متنوعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية

وفى مجال التهرب الضريبى تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 169 قضية

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط 1201 قضية تموينية متنوعة

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 10 قضايا فساد مالى وإدارى، وجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 22 قضية  مطبوعات ، مصنفات سمعية وبصرية

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

 

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