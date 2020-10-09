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تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على شروط القبول بالمعهد الفنى للتمريض بـ حلوان

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

يعتبر المعهد الفنى التمريض بحلوان أحد المؤسسات التعليمية الملحقة بالجامعات المصرية  وزارة التعليم العالي و يخضع لإشراف كلية التمريض -بجامعة حلوان.

تم البدء بالدراسة في المعهد فى العام الجامعى 2014/2015، كما يتواجد المعهد بالدور الأرضى بمبنى كلية التمريض داخل الحرم الجامعي بكلية حلوان.

ويهدف المعهد إلى تخريج ممرض فني مؤهل بالعلوم و المهارات التمريضية الفنية التى تؤهله لتقديم رعاية تمريضية تلبى احتياجات المجتمع وايضا تساير التقدم الدولى من خلال تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة والقائمة على دلائل الأبحاث.

ويمنح المعهد الفنى للتمريض التابع لكليات التمريض الشهادات العلمية التالية :

1- دبلوم المعهد الفنى التمريض

2- دبلوم البرنامج التجسير للحصول على دبلوم المعهد الفنى للتمريض

3- الدبلوم التخصصي في التمريض

 

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شروط القبول فى المعهد

1/ الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمى علوم )

2/ دراسة اللغة الانجليزية (لغة اولى او ثانية )

3/ اجتياز الكشف الطبى واختبارات القبول الموحدة التى يقرها المجلس الاعلى للجامعات

4/ التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك طبقا للقواعد والنظم التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات

5/ يقبل الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التى يضعها المجلس الاعلى للجامعات


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ويتطلب التخرج من المعهد

1- اجتياز الطالب بنجاح المقررات الدراسية اللازمة للتخرج موزعة على عامين دراسيين

2- بعد الانتهاء من العام الثانى بنجاح يؤدى الطلاب ستة أشهر تدريب إجبارية (الامتياز ) بمعدل 36 ساعة أسبوعيا فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة و التعليمية والمؤسسات الصحية تحت اشراف ادارة المعهد / قسم الامتياز وذلك بمكافأة شاملة تقدمها المؤسسة التى يتدرب فيها الطالب

ويتم تدريب الطلاب بمعامل كلية التمريض بالتنسيق مع الكلية

- لا يتم منح اى شهادة معتمدة من المعهد الفنى للتمريض الا بعد اجتياز الطالب فترة الامتياز بنجاح ويجوز اعفاء الطالب من شرط قضاء مدة التدريب الاجبارية الستة اشهر (امتياز) فى حالة التحاقه باحدى كليات التمريض بالجامعات وتقديمه ما يثبت ذلك .

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