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رياضة

بتسجيله في قاعة المشاهير.. الاتحاد العالمي للتايكوندو يكرم الراحل أحمد الفولي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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محمد سمير
بعد رحيل اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، قرر الاتحاد العالمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اونلاين، تكريم الفولي لعطائه في رياضة التايكوندو وتسجيل اسمه في قاعة المشاهير ليظل دائمِا في ذاكرة التايكوندو العالمي بانجازاته وأعماله التي لا تنسى، حيث أنه ساهم في تطور التايكوندو الإفريقي والعالمي.

ونعى رئيس الاتحاد العالمي هونج وان شو، اللواء الفولي بعد وفاته مباشرةً، كما تم نعيه خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وبعد وفاة الفولي سيتولى رئيس اتحاد النيجر ايدي ايساكا رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث أنه كان يشغل منصب النائب الأول.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد الفولي كان يشغل منصب رئيس لجنة قاعة المشاهير.
بتسجيله في قاعة المشاهير.. الاتحاد العالمي للتايكوندو يكرم الراحل أحمد الفولي
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