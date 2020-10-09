بتسجيله في قاعة المشاهير.. الاتحاد العالمي للتايكوندو يكرم الراحل أحمد الفولي

بعد رحيل اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، قرر الاتحاد العالمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اونلاين، تكريم الفولي لعطائه في رياضة التايكوندو وتسجيل اسمه في قاعة المشاهير ليظل دائمِا في ذاكرة التايكوندو العالمي بانجازاته وأعماله التي لا تنسى، حيث أنه ساهم في تطور التايكوندو الإفريقي والعالمي.
ونعى رئيس الاتحاد العالمي هونج وان شو، اللواء الفولي بعد وفاته مباشرةً، كما تم نعيه خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وبعد وفاة الفولي سيتولى رئيس اتحاد النيجر ايدي ايساكا رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث أنه كان يشغل منصب النائب الأول.
الجدير بالذكر أن اللواء أحمد الفولي كان يشغل منصب رئيس لجنة قاعة المشاهير.