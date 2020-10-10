AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

8 مليارات جنيه لـ مبادرة حياة كريمة في خطة 2020- 2021.. التضامن توضح التفاصيل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
التضامن
التضامن
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزير التضامن، عن تفاصيل تخصيص الوزارة لـ 8 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020 /2021.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، إنه تم تخصيصها لمشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، مثل المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو مشروعات إضافية لها، ومن بينهم تم تخصيص مليار ونصف المليار، خاص بتدخلات وزارة التضامن، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزير التضامن، أن رعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم لهم في القرى، هي تدخلات منوط بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من رفع مستوى المنازل وتأهيلها وربطها بالشبكات الخدمات العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

وتابع الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزير التضامن، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات تقدم خدماتها لكل القرى المستهدفة ببرنامج "حياة كريمة".

وأكمل الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزير التضامن، أنه تم اتخاذ منهج علمي محايد في اختيار القرى و معلومات من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا من قاعدة بيانات متوفرة في تكافل وكرامة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحسين حياة المواطنين.. خالد عبد الفتاح يكشف الهدف من مبادرة حياة كريمة

تطوير 143 قرية ب 3.8 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وخطة المرحلة الثانية.. ويستعرض برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية بتمويل 15 مليار جنيه

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" استهدفت 143 تجمعًا ريفيًا باستثمارات 3.95 مليار جنيه

4 مليارات جنيه.. التضامن تكشف ميزانية المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.. فيديو

مسئول مبادرة حياة كريمة بالتنمية المحلية يكشف لـ صدى البلد عن افتتاح 12 قرية في نهاية العام الحالى ..وتحسين مستوى المعيشة للأسر بنسبة 36 % .. وزيادة استمارات المرحلة الثانية الى 9.6 مليار جنيه

ترشيحاتنا

3 أسباب .. غضب واستياء من حسام البدري والجبلاية بعد إلغاء معسكر المنتخب

لأول مرة .. اليوتيوبر زينب تكشف سبب ارتداء الحجاب .. فيديو

معلول يسجل في انتصار تونس على السودان وديًا

ديربي الإسكندرية .. سموحة يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد في الدوري

ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين لقاء الخميسي وجمهور الزمالك

فنكوش.. بيراميدز يرد على استمرار أحمد فتحي مع الاهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد