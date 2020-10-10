8 مليارات جنيه لـ مبادرة حياة كريمة في خطة 2020- 2021.. التضامن توضح التفاصيل

كشف الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزير التضامن، عن تفاصيل تخصيص الوزارة لـ 8 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020 /2021. لمبادرة





وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، إنه تم تخصيصها لمشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، مثل المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو مشروعات إضافية لها، ومن بينهم تم تخصيص مليار ونصف المليار، خاص بتدخلات وزارة التضامن ، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.





وأضاف الدكتور خالد عبدالفتاح ، مستشار وزير التضامن، أن رعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم لهم في القرى، هي تدخلات منوط بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من رفع مستوى المنازل وتأهيلها وربطها بالشبكات الخدمات العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.





وتابع الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزير التضامن، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات تقدم خدماتها لكل القرى المستهدفة ببرنامج "حياة كريمة".





وأكمل الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزير التضامن، أنه تم اتخاذ منهج علمي محايد في اختيار القرى و معلومات من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا من قاعدة بيانات متوفرة في تكافل وكرامة.