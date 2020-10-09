أهم الأخبار .. انفجار بيروت..عودة فتاة المنوفية وفضائح الإخوان .. وأذربيجان تمنح أرمينيا فرصة أخيرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





دون تنازلات .. أذربيجان تمنح أرمينيا «فرصة أخيرة» مع بدء محادثات موسكو





قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يمنح لأرمينيا "الفرصة الأخيرة" للعودة إلى المفاوضات وسحب قواتها من إقليم ناجورنو قره باغ.. للمزيد اضغط هنا





تعرفت على شاب من الإنترنت.. العثور على فتاة المنوفية المتغيبة





صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة ، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيًا منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت ، واتفاقها معه على الزواج هربًا من المشاكل الأسرية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .. للمزيد اضغط هنا





بسبب تراجع الدولار ..سعر الذهب عالميا يرتفع 2%

ارتفع الذهب بنحو 2% الجمعة 9 أكتوبر، إذ تراجع الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة ثلاثة أسابيع وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.. للمزيد اضغط هنا





انفجار يهز العاصمة اللبنانية بيروت

وأكدت صحيفة "النهار" أن الصوت القوي نتيجة انفجار خزان مازوت في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث اندلعت النيران في المكان.. للمزيد اضغط هنا





فنكوش.. بيراميدز يرد على استمرار أحمد فتحي مع الاهلي

أيام قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي، حيث ستعلن الأندية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال فى صراعات؛ من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري .. للمزيد اضغط هنا









أول رد من نقابة الموسيقيين على منع حفل حسن شاكوش وحمو بيكا

أكد خالد بيومى- أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية ورئيس النقابة بمحافظة الشرقية- ما تم تداوله حول منع حفل غنائي لمغنيي المهرجانات (حسن شاكوش وحمو بيكا) في منطقة المنصورية، بمحافظة الجيزة.. للمزيد اضغط هنا











