لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور

واحد من أبرز الفنانين التشكيليين في محافظة كفر الشيخ ، إنه الفنان الكبير زيدان شتا العشري، الذي ولد في قرية البكرية بمركز البرلس عام 1952م، ولم ينل حظًا وفيرًا من الشهرة كباقي الفنانين الذين انبهروا بأضواء العاصمة، وهجروا القرى ليعيشوا في القاهرة، وأصبحوا في دائرة الضوء.





بدأ حياته منذ نعومة أظافره، مولعًا بالفن والرسم والتلوين، حتى استطاع تنمية هذه الموهبة وصقلها عقب تخرجه في مدرسة بلطيم الثانوية عام 1970م، من خلال التحاقه بكلية الفنون الجميلة "قسم التصوير"، بجامعة الإسكندرية والتي تخرج فيها عام 1976 م، وأصبح عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب.





أثرت فيه طبيعة البرلس الساحرة والخلابة، وامتاز في لوحاته الفنية برسم الشخصيات "البورتريه"، فضلًا عن اللوحات التي تعبر عن طبيعة الصيادين ومهنة الصيد والزراعة؛ ليحكي بأنامله الذهبية أسرار وحكايات تحتاج إلى كتب ومجلدات.





أقام الفنان التشكيلي زيدان العشري له، عدة معارض خاصة بدأها، عام1979م، بقصر ثقافة بلطيم، وغيرها في مصيف بلطيم وقصر ثقافة دسوق، وقصر ثقافة كفر الشيخ، فضلًا عن إقامته معرضًا خاص به بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، عام 2016م.





شارك العشري، في عدة معارض عامة أخرى، خلال مهرجان صالح الشرنوبي ببرج البرلس عام 1987م، ومعرض فناني كفر الشيخ 1988م، ومعرض وسط الدلتا 1989م، ومعرض أتيليه القاهرة 1991م، ومعرض جماعة الفنانين في بورسعيد 2004م.





حصل الفنان الكبير زيدان العشري، على عدة جوائز وتكريمات، خلال مسيرته الزاخرة في الفن التشكيلي، منها شهادة تقدير في العيد الأول للفن والثقافة عام 1979م، وشهادة امتياز فنية من وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تكريمه في جامعة كفر الشيخ، وفي قصور الثقافة.





ومازال الفنان زيدان العشري لا تفارق أنامله الريشة والألوان؛ ليواصل الإبداع يومًا تلو الآخر، من خلال لوحاته الفنية البديعة التي تجذب وتبهر القلوب قبل العيون، بتناسق ألوان فريد وبديع.



