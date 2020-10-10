AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
واحد من أبرز الفنانين التشكيليين في محافظة كفر الشيخ، إنه الفنان الكبير زيدان شتا العشري، الذي ولد في قرية البكرية بمركز البرلس عام 1952م، ولم ينل حظًا وفيرًا من الشهرة كباقي الفنانين الذين انبهروا بأضواء العاصمة، وهجروا القرى ليعيشوا في القاهرة، وأصبحوا في دائرة الضوء.

بدأ حياته منذ نعومة أظافره، مولعًا بالفن والرسم والتلوين، حتى استطاع تنمية هذه الموهبة وصقلها عقب تخرجه في مدرسة بلطيم الثانوية عام 1970م، من خلال التحاقه بكلية الفنون الجميلة "قسم التصوير"، بجامعة الإسكندرية والتي تخرج فيها عام 1976 م، وأصبح عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب.

أثرت فيه طبيعة البرلس الساحرة والخلابة، وامتاز في لوحاته الفنية برسم الشخصيات "البورتريه"، فضلًا عن اللوحات التي تعبر عن طبيعة الصيادين ومهنة الصيد والزراعة؛ ليحكي بأنامله الذهبية أسرار وحكايات تحتاج إلى كتب ومجلدات. 

أقام الفنان التشكيلي زيدان العشري له، عدة معارض خاصة بدأها، عام1979م، بقصر ثقافة بلطيم، وغيرها في مصيف بلطيم وقصر ثقافة دسوق، وقصر ثقافة كفر الشيخ، فضلًا عن إقامته معرضًا خاص به بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، عام 2016م.

شارك العشري، في عدة معارض عامة أخرى، خلال مهرجان صالح الشرنوبي ببرج البرلس عام 1987م، ومعرض فناني كفر الشيخ 1988م، ومعرض وسط الدلتا 1989م، ومعرض أتيليه القاهرة 1991م، ومعرض جماعة الفنانين في بورسعيد 2004م.

حصل الفنان الكبير زيدان العشري، على عدة جوائز وتكريمات، خلال مسيرته الزاخرة في الفن التشكيلي، منها شهادة تقدير في العيد الأول للفن والثقافة عام 1979م، وشهادة امتياز فنية من وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تكريمه في جامعة كفر الشيخ، وفي قصور الثقافة.

ومازال الفنان زيدان العشري لا تفارق أنامله الريشة والألوان؛ ليواصل الإبداع يومًا تلو الآخر، من خلال لوحاته الفنية البديعة التي تجذب وتبهر القلوب قبل العيون، بتناسق ألوان فريد وبديع.

لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور
لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور
لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور
لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور
لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور
لم تبهره أضواء القاهرة.. زيدان العشري ابن كفر الشيخ فنان تشكيلي نشأ في رحاب الطبيعة.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. 200 فنان تشكيلى من 14 دولة عربية فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

الليلة.. 200 فنان تشكيلى عربي فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

رئيس أتيليه العرب: نستعين برموز "الفنون التشكيلية" ولا ننافسه.. وطموحاتنا كبيرة

ترشيحاتنا

انتحار ممثلة عربية شهيرة شنقا.. تعرف على وصيتها الأخيرة

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها

عيد ميلاد بـ27 مليون دولار.. ماذا قدمت لبنانية للمدعوين في الحفل؟

شطة يكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء بسبب كورونا

دولة عربية تتجه لتحرير أسعار البنزين

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش الؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها