AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتشال التميمي: نخطط لعقد مهرجان الجونة في مناخ آمن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
انتشال التميمي
انتشال التميمي
Advertisements
محمد نبيـل
أعرب انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل التحضير للدورة الرابعة والمنتظر إقامتها خلال أيام، وذلك بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي.

وقال: عندما أعلنا مطلع يونيو الماضي عن إرجاء موعد انطلاق المهرجان لمدة شهر، كان القرار يعتمد بدرجة كبيرة على مجموعة من العوامل أبرزها الرغبة الشديدة في عقد الدورة سواء من قبل إدارة المهرجان نفسه أو إدارة الجونة. بالنسبة لمهرجان يبلغ من العمر أربعة سنوات لم يكن من المحبذ أن يتوقف في الوقت الذي من الممكن إيجاد الوسائل لإجراءه.

وأيضا:
رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى
للمرة الأولى.. عمرو عبد الجليل يكشف عن مرض ابنه وتفاصيل النصب باسمه

وأضاف: كل المؤشرات العالمية في الشهر السادس من العام الجاري كانت تقول إن هناك اتجاه دولي للانفتاح وإن العالم العربي مجبر أيضًا على الانفتاح بسبب الظرف الاقتصادي الذي لا يسمح بمزيد من الإغلاق الكامل. في ضوء هذه المعطيات درسنا التاريخ المناسب لعقد الدورة والمرتبط أيضًا بطبيعة وموقع اقامة مهرجان يعتمد في عروضه المسائية وحفل الافتتاح والختام على القاعات المفتوحة وبالتالي كانت نهاية أكتوبر هو التاريخ المثالي المدروس.

وتابع انتشال التميمي: الخطوة التالية كانت رسم خطة لعقد الدورة في مناخ آمن يضمن نجاحها من كل الجوانب في ظل الظرف الحالي، وهو ما يتطلب برنامج أفلام قوي، واختيارات مميزة لمشروعات «منصة الجونة» فضلًا عن تأمين الدعم اللازم للمشاريع، وحضور عدد كاف من النجوم وصناع الأفلام والإعلاميين. صار على قمة أولوياتنا تأمين السلامة والأمان لضيوف المهرجان والمشاركين فيه.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرجل الذي باع ظهره.. العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ مهرجان الجونة السينمائي

بعد عرضه في أيام فينيسيا.. فيلم "200 متر" يشارك بمسابقة مهرجان الجونة السينمائي

وفاء ماهر تكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الفضائيات العربية

بلوك جديد.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن ملصق دورته الرابعة

آخر استعدادات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة.. وبشرى تشيد بدور الصحافة والإعلان عن الأفيش الرسمي

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 10 - 16 أكتوبر 2020

الخميس.. غلق باب حجز3098 قطعة أرض بـ"الإسكان الاجتماعى" فى 11 مدينة

شاهد.. الحرائق تلتهم مناطق ضخمة من سوريا ولبنان وإسرائيل.. ما قصتها؟

35 عامًا مقيدا.. نقل فيل من حديقة حيوان لمحمية طبيعية بأمر المحكمة| شاهد

لا يوجد سبب طبي لذلك.. حملة ترامب تعلق على إلغاء المناظرة الرئاسية مع جو بايدن

آخر رهينة فرنسية بالعالم تعلن إسلامها.. ما قصة صوفي بترونان المتحولة لـ مريم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تعتدي على جارها بسبب تغييره باسورد الواي فاي

سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2021 hyundai creta قبل طرحها رسميا في مصر.. صور

تبدأ من 191 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات فيات موديل 2021| شاهد