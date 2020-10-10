انتشال التميمي: نخطط لعقد مهرجان الجونة في مناخ آمن

أعرب انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل التحضير للدورة الرابعة والمنتظر إقامتها خلال أيام، وذلك بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي.









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وقال: عندما أعلنا مطلع يونيو الماضي عن إرجاء موعد انطلاق المهرجان لمدة شهر، كان القرار يعتمد بدرجة كبيرة على مجموعة من العوامل أبرزها الرغبة الشديدة في عقد الدورة سواء من قبل إدارة المهرجان نفسه أو إدارة الجونة. بالنسبة لمهرجان يبلغ من العمر أربعة سنوات لم يكن من المحبذ أن يتوقف في الوقت الذي من الممكن إيجاد الوسائل لإجراءه.وأيضا:

وأضاف: كل المؤشرات العالمية في الشهر السادس من العام الجاري كانت تقول إن هناك اتجاه دولي للانفتاح وإن العالم العربي مجبر أيضًا على الانفتاح بسبب الظرف الاقتصادي الذي لا يسمح بمزيد من الإغلاق الكامل. في ضوء هذه المعطيات درسنا التاريخ المناسب لعقد الدورة والمرتبط أيضًا بطبيعة وموقع اقامة مهرجان يعتمد في عروضه المسائية وحفل الافتتاح والختام على القاعات المفتوحة وبالتالي كانت نهاية أكتوبر هو التاريخ المثالي المدروس .



