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فن

حب الناس كنز.. ريهام سعيد تحتفل مع طلابها بعودة برنامج آخر النهار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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ميرنا محمود
احتفل طلبة أكاديمية شاهد برجوع الاعلامية ريهام سعيد مرة اخري علي شاشة قناة النهار.

ونشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو الاحتفال وعلقت  قائلة : حب الناس كنز، عملت مجهود رهيب عشان انقل لهم خبرة ١٨سنه وهما ادوني الفرحه والرضا علي النفس بحبكوا اوي طلبه اكاديميه شاهد اسعدتوني بشكركوا من كل قلبي.

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و أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها لشبكة قناة النهار ببرنامج "صبايا الخير"، وجار التحضير للبرنامج وتقنين أوضاعها مع نقابة الاعلاميين.

وعبرت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، عن احترامها لكل القنوات التى عملت بها، لافتة إلى أن لديها ذكريات ونجاحات كبيرة حققتها مع قناة النهار.

وأوضحت ريهم سعيد، أن المشاهدين يربطون بينها وبين قناة النهار ويسألونها دائما عن عودتها لها.

من جانبه وجه الإعلامى تامر أمين التهنئة للاعلامية ريهام سعيد أثناء مداخلتها معه، قائلا: "الحمد لله على السلامة اولا من المرض ثانيا بالعودة الى الشاشه.. ازيك يا جميل".
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