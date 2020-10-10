اليوم.. انتهاء موعد تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات.. وبدء فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

تناولت صحف القاهرة (الأخبار، الأهرام، والجمهورية) الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات ذات الشأن المحلي منها بدء فعاليات معرض (تراثنا) للحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى انتهاء اليوم المدة المحددة لتسجيل المصريين المقيمين بالخارج بياناتهم عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ليتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب.



وذكرت الصحف الثلاث، أن فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تبدأ، مساء اليوم السبت، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بأن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية لأهميته الاقتصادية والثقافية والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها الرائعة بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.



وقالت جامع إن المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.



ويشارك في المعرض ما يزيد على 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال (المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوي، الخزف، الحجازة، الإكسسوار الحريمي، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء)... كما يتضمن عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.



ويشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وغرفة الأثاث وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط ومشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية) ورخام الجلالة وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين، بالإضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوي الهمم وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.



ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم معرض تراثنا للعام الثاني على التوالي حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج. وقد قام الجهاز بتنظيم الدورة السابقة التي شارك بها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات الحرفية محققا مبيعات وتعاقدات بعشرات الملايين.



كما أشارت الصحف إلى أن اليوم تنتهي المدة المحددة لتسجيل المصريين المقيمين بالخارج بياناتهم عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ليتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب.



وأكدت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن تسجيل البيانات يكون بالرقم القومي أو بجواز سفر ساري الصلاحية، وفي حال عدم تسجيل الناخب المقيم خارج البلاد بياناته فلن يتمكن من الإدلاء بصوته.



وفي الشأن الاقتصادي.. نقلت الصحف تصريحات وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال محمد سعفان، والتي قال خلالها إن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 698 مليونا و123 ألفا و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفا و 980 عاملا، يعملون في 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.



جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.



وأضاف الوزير أن المجلس وافق على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطواريء للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تصل إلى 273 مليونا و 464 ألفا و 540 جنيها، لنحو 124 ألفا و 179 عاملا يعملون في 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.



كما وافق المجلس على صرف 3 ملايين و 471 ألفا و604 جنيهات لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات، على أن يتم صرف الإعانة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومي للعامل، خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر.



ووافق المجلس على صرف 429 ألفا و 957 جنيها لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة، وذلك لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات، على أن ينتهي الصرف في 20 أكتوبر الجاري.



وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطواريء بالوزارة تم إنشاؤه بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تستطيع تخطي الأزمات ويستمر الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.



وعلى المستوى الدولي، ركزت الصحف على إعلان مجلس السلم والأمن الأفريقي، في جلسة برئاسة مصر وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقيه، إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الأفريقي ورفع كافة العقوبات عنها بعد التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة للانتقال السياسي واستعادة النظام الدستوري.



وأعرب السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي عن خالص التهنئة لشعب مالي الشقيق على العودة للحاضنة الأفريقية، متعهدا باسم مجلس السلم والأمن بمرافقة مالي في رحلتها نحو السلام والاستقرار.