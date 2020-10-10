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أخبار البلد

السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية..اليوم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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كتب محمد عبد المنعم
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اقامة المعرض تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.

ويشارك اكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالاضافة الي قطاع الجمعيات الأهلية.
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