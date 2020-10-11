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برلمان

المدارس الدولية تفتح أبوابها.. 10 خطوات من صحة البرلمان لمكافحة كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
عودة المدارس الدولية
عودة المدارس الدولية
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أحمد أيمن
طالب نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمدارس وتجنب انتشار العدوى والإصابة بين الطلاب، وذلك بالتزامن مع عودة المدارس الدولية اليوم الأحد.

وأضاف النواب أن لجنة الصحة ستراقب عن كثب العام الدراسي الجديد وتفعيل الاجراءات الاحترازية بالمدارس والتزامها بمنظومة التعليم الجديدة وأيام حضور الطلاب، كما ستتابع جميع الشكاوى الواردة من أولياء الأمور حال وجودها.

أكدت وحدة المدارس الدولية الحكومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بدء الدراسة فى المدارس الدولية الحكومية، يبدأ الأحد 11 أكتوبر الجارى، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب.

وتبدأ الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة والقومية 17 أكتوبر، حيث لن يتم تأجيل موعد بدء الدراسة، وسيتم تنفيذ المواعيد التى تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة الماضية دون أى تغيير.

وجاءت توصيات "الصحة" لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس كالآتي:
- ممارسة التمارين الرياضية 
- التهوية الطبيعية 
- لا للمصافحة والعناق والتقبيل
- البعد عن الأماكن المزدحمة
- تناول أطعمة صحية وأخذ قسط وفير من النوم 
- في حال وقوف الطلاب في الطابور الصباحي يراعى التباعد الجسدي بمسافة آمنة 
- احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك 
- اترك مسافة للأمان 
- اغسل يديك بالماء والصابون بشكل مستمر
- لا تلمس حرف السلالم والأسطح إلا للضرورة 
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