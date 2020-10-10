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فن

حسن شاكوش يشوق جمهوره لحفلاته القادمة في دبي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهر شاكوش من المطار وعلق على صورته قائلًا :"مسافر إلى دبي انتظروا اقوى الحفلات في دبي ".

يذكر أن خالد بيومى -أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية ورئيس النقابة بمحافظة الشرقية قد أكد - ما تم تداوله حول منع حفل غنائي لمغنيي المهرجانات (حسن شاكوش وحمو بيكا) في منطقة المنصورية، بمحافظة الجيزة. 

وقال خالد بيومي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن لجنتي العمل والتفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، تقوم بدورها بالإشراف على جميع الحفلات، بالمنع للمخالفات والتصريح لمقدمي الطلبات، لافتًا إلى أن تصريح نقابة المهن الموسيقية للحفلات؛ يأتي أولا، بعد أن تستوفى الطلبات من عدة جهات أخرى، ثم تقوم الرقابة على المصنفات الفنية بالترخيص للحفل. 

وأوضح خالد بيومي، في تصريحه أن حسن شاكوش وحمو بيكا، من المخالفين لأنهما غير أعضاء، أو مقيدين بجداول القيد في النقابة، لافتًا إلى أنه من لديه الرغبة في القيد بنقابة المهن المهن الموسيقية أن يتقدم بطلب بعد الخضوع  لاختبارات اللجنة ويتم الموافقة عليه برأي الأغلبية، وأن اللجنة تتشكل بعد أن يتم بلوغ عدد محدد من المتقدمين بالطلبات. 

وحقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية، واقتربت عدد مشاهدات البرومو من ربع مليون مشاهدة.
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