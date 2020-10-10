طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

كشفت دراسة جديدة أن صناعة إنتاج طعام الحيوانات الأليفة الجاف لإطعام القطط والكلاب في العالم تؤدي إلى دمار كوكب الأرض.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذه الصناعة تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي وتنتج كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، و وفقًا لعلماء من جامعة إدنبرة، فإن الأرض اللازمة لتوفير إمدادات وفيرة تبلغ ضعف مساحة المملكة المتحدة.





تنتج الصناعة أيضًا 106 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يجعل صناعة أغذية الحيوانات الأليفة الجافة أكثر ضررا بالبيئة من الفلبين.





وفقًا للباحثين ، الذين كتبوا في مجلة Global Environmental Change، إن هذه الصناعة تعد أكبر باعثًا لغازات الدفيئة في العالم، وتساهم أغذية الحيوانات الأليفة بإنتاج حوالي تسع أضعاف كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها صناعة الطيران .





كجزء من دراستهم ، نظر الفريق في 280 علامة تجارية شهيرة للأطعمة الجافة للحيوانات الأليفة تُباع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، و ركز العلماء على الأغذية الجافة لأنها سهلة التحليل وتمثل الغالبية العظمى 95% من جميع مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة.





أظهر التحليل أن حوالي نصف الطعام الجاف مصنوع من منتجات مشتقة من المحاصيل ، مثل الذرة أو القمح أو الأرز، وبحسب المستوى الحالي لاستهلاك أغذية الحيوانات الأليفة الجافة فإنها تتطلب ما يصل إلى 49 مليون هكتار من الأرض ، وهو ما يعادل ضعف مساحة المملكة المتحدة ويمثل واحد في المائة من الأراضي الزراعية في العالم.



