موجز السوشيال: تحذير من أحمد فهمى لـ شيكابالا بسبب الأهلى .. و على معلول يعلق على مباراة تونس والسودان
السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:58 م
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية
وجه عصام الحضرى رسالة ل جمهورة ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"
وعلق الحضرى قائلا: "كن وحيدًا ولا تكن بديلًا ، مهما كانت الظروف".
علق الفنان أحمد فهمى على المشاجرة التى حدثت بينه وبين شيكابالا،
لاعب نادى الزمالك، فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق ونشر فهمى تدوينة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
هنأ الفنان سعد الصغير الفنان محمد منير ونشر سعد صورة له معه؛ وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا: " كينج مصر كل سنه وانت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنه ودايما معانا كدا ودايما في حياتنا اخويا وحبيبي ابو قلب طيب #الكينج_محمد_منير ". شارك على معلول لاعب النادى الأهلى ومنتخب تونس عدة صور له من مباراة تونس والسوادن وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "وعلق على معلول على الصور قائلا: "الحمد الله" وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: عاش يا اهلاوى - العالمى - ترجعلنا بالسلامة