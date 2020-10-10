موجز السوشيال: تحذير من أحمد فهمى لـ شيكابالا بسبب الأهلى .. و على معلول يعلق على مباراة تونس والسودان

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية











وجه عصام الحضرى رسالة ل جمهورة ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وعلق الحضرى قائلا: "كن وحيدًا ولا تكن بديلًا ، مهما كانت الظروف".









