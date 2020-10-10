بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن

ويستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان محمد صيام، لطرح مهرجان جديد ديوغنائي بينهما ويحمل عنوان "عليت في ناس" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



