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بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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رنا عصمت
أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلاً واسعاً على موقع التواصل الأجتماعي وذلك بعدما شارك متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو جديدًا وهو يتلعثم في نطق كلمة إكستنشن وهي تعنى الشعر المستعار.

ونقدّم لك فى هذا التقرير بعض النجمات التى تألقن بالاكستنشن، وعلى رأسهم الفنانة أصالة، وإليسا وكارول سماحة وغيرهن.

ويستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان محمد صيام، لطرح مهرجان جديد ديوغنائي بينهما ويحمل عنوان "عليت في ناس" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

جدير بالذكر أن مهرجان"عليت في ناس" من كلمات إسلام كابونجا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومدير إنتاج حسين أمين، وإنتاج "غاليديا" للإنتاج الفني.
بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن
بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن
بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن
بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن
بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن
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