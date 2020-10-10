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فن

اليوم.. نادي سينما الشباب يستأنف نشاطه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:40 م
المركز القومى للسينما
المركز القومى للسينما
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محمد نحلة
يستأنف المركز القومى للسينما، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، نشاط نادى سينما الشباب، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك فى السابعة من مساء اليوم السبت، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، رئيس المركز القومى للسينما، إنه سيعرض الفيلم التسجيلى "نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، والفيلم الروائي "لقاء" للمخرج أحمد عاطف، والفيلم الروائى "جودى" للمخرج هاني قاسم.

وأضاف الباسوسى، أنه ستعقد ندوة عقب عرض الأفلام، يتحدث فيها الناقد السينمائى "أحمد عسر" بحضور مخرجى الأفلام لمناقشتهم أمام الجمهور. 

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع  مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.
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