الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد بألسن عين شمس

أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوراق التقديم للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020/2021.

وتنشر صدي البلد الاوراق المطلوبة للتقديم لطلاب البلد:

1 – أصل + 2صورة من (شهادة الثانوية العامة)

2- أصل و2 صورة من (شهادة الميلاد كمبيوتر للإناث وللذكور بها الرقم الثلاثي)

3 -2 صورة من (بطاقة الرقم القومي للطالب)

4- 2 صورة من (بطاقة الترشيح بالكلية)

5 – عدد 7 صور شخصية 4×6( ولا يقبل أي مقاس أخر)

6 – الحافز الرياضي (إن وجد)

7 – نموذج 2 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب (للطلاب الذكور فقط)

ومن تم 18 سنة إحضاره نموذج 6 جند من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

9 – صورة من تحليل فيرس C إن وجد

الجدير بالذكر أجري الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، جولة تفقدية لكلية الألسن، حيث كان في استقبال سيادته الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن فريد بمركز استشارات كلية الهندسة و عدد من المهندسين بالإدارة الهندسية بالجامعة.





استهدفت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات لعدد ١٣ قاعة تعليمية تتسع لعدد ٢٢ طالبا بحد أقصى في كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية و تزويدها بكافة الاجهزة التكنولوجية، والتي من المزمع الانتهاء منها في غضون أيام، و شدد أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، على ضرورة استغلال كافة المساحات بالكلية بالشكل الأمثل، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لعملية تطوير البنية التحتية بالكلية، الي جانب سرعة الانتهاء من التجديدات قبل بداية العام الدراسي الجديد.





وشهدت الجولة تفقد عدد من القاعات و الأماكن المنتظر وضع تصورات مبدئية بالتعاون مع مركز الإستشارات بكلية الهندسة و إدارة الشئون الهندسية بالجامعة لإستغلالها لتلبية متطلبات العملية التعليمية بالكلية وفق أعلى معايير الجودة.