نحافة الفوتوشوب.. نجمات يثرن الجدل بصور معدلة.. شاهد

تقع العديد من فنانات الوطن العربي ضحايا تقنيات تعديل الصور على برنامج الفوتوشوب وتسبب لهن العديد من المشكلات والأزمات، ومن سوء حظهن أن هناك العديد يقدمون خدمات مجانية؛ بهدف السعي لإثارة الجماهير ضدهن، وبعضهن محظوظات وبإمكانهن الاستعانة بخدمات شخص يحسن صورهن الفوتوغرافية، ليحاولن التخفيف عن ردود الفعل ولو قليلًا.