نحافة الفوتوشوب.. نجمات يثرن الجدل بصور معدلة.. شاهد

تقع العديد من فنانات الوطن العربي ضحايا تقنيات تعديل الصور على برنامج الفوتوشوب وتسبب لهن العديد من المشكلات والأزمات، ومن سوء حظهن أن هناك العديد يقدمون خدمات مجانية؛ بهدف السعي لإثارة الجماهير ضدهن، وبعضهن محظوظات وبإمكانهن الاستعانة بخدمات شخص يحسن صورهن الفوتوغرافية، ليحاولن التخفيف عن ردود الفعل ولو قليلًا.
و تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، مجموعه من الصور للنجمات اللاتي بالغن فى صورهن بـ الفوتوشوب" ، ومنهم صورة للفنانة آيتن عامر ، نشرتها عبر حسابها خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر.
وصورة للفنانة نجوى كرم التى اثارت الجدل بهذه الإطلالة التى ظهرت فيها الفوتوشوب المبالغ فيه لنحت الجسم لإبراز نحافتها.
وننشر لكم فى هذا التقرير مجموعه من الصور لبعض النجات الاتى بالغن فى استخدام الفوتوشوب.