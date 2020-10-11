موسى مصطفى موسى: لدينا مشروع قانون مميز للإيجار القديم سيحل مشكلة المالك والمستأجر





قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن البرلمان الحالى قام بسن قوانين ضخمة لا حصر لها منها قوانين التأمينات والمعاشات وقوانين تتعلق بالصحة والتعليم وكل الأمور الحياتية، إلا أنه لم يناقش مشروع قانون الإيجار القديم.





وكشف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن حزب الغد لديه مشروع قانون مميز للإيجار القديم سيطرحه نواب الحزب فى البرلمان المقبل وسينال قبول الجميع ويحل المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويراعى كل الأطراف.



