AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

موسى مصطفى موسى: لدينا مشروع قانون مميز للإيجار القديم سيحل مشكلة المالك والمستأجر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد
Advertisements
معتز الخصوصى

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن البرلمان الحالى قام بسن قوانين ضخمة لا حصر لها منها قوانين التأمينات والمعاشات وقوانين تتعلق بالصحة والتعليم وكل الأمور الحياتية، إلا أنه لم يناقش مشروع قانون الإيجار القديم.

وكشف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن حزب الغد لديه مشروع قانون مميز للإيجار القديم سيطرحه نواب الحزب فى البرلمان المقبل وسينال قبول الجميع ويحل المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويراعى كل الأطراف.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة السعودية.. ناد تركي يهدد إتمام صفقة الهلال الجديدة.. كورونا يضرب الميركاتو السعودي

بالسعر والمواصفات .. مقارنة بين تويوتا CHR ونيسان juke .. صور

فتاة: عبد الله الشريف يقيم علاقات جنسية مع قطريات مقابل المال.. فيديو

مكافحة كورونا تعلن عن الموعد النهائي لظهور اللقاح

ماتت من رعب كورونا.. صدمة طفل عثر على جثة والدته

أحمد موسى ينعى سامية زين العابدين بكلمات مؤثرة.. .ورد غير متوقع من منى زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

هل تتذكر مركبة "كعبول" والمخترع "عبقرينو"..تعرف عليها..صور

أحدهم يصل لمليون استرليني.. بي بي سي في مأزق نتيجة إخفاء رواتب كبار النجوم