إصابة مسئولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي بـ كورونا

ذكرت قناة "العربية" أن المفوضة الأوروبية للبحث والتجديد ماريا جابريال أعلنت إصابتها بفيروس كورونا









ومع انتشار جائحة فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء العالم فإنه يتسبب في درجة كبيرة من الخوف والقلق لدى السكان بشكل عام وبين مجموعات معينة على وجه الخصوص ، مثل كبار السن ومقدمي الرعاية والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.





من منظور الصحة النفسية العامة ، فإن التأثير النفسي الرئيسي حتى الآن هو ارتفاع معدلات التوتر أو القلق. ولكن مع إدخال تدابير وتأثيرات جديدة خاصة الحجر الصحي وتأثيراته على الأنشطة المعتادة أو الروتينية أو سبل العيش لدى العديد من الأشخاص من المتوقع أيضًا أن ترتفع مستويات الوحدة والاكتئاب وتعاطي الكحول والمخدرات بشكل ضار وإيذاء النفس أو السلوك الانتحاري.





وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في المجموعات السكانية المتأثرة بالفعل ، مثل لومباردي في إيطاليا ، أصبحت قضايا الوصول إلى الخدمة واستمراريتها للأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية النامية أو الحالية مصدر قلق كبير ، إلى جانب الصحة العقلية ورفاهية العاملين في الخطوط الأمامية.





كجزء من استجابتها للصحة العامة ، عملت منظمة الصحة العالمية مع الشركاء لتطوير مجموعة من المواد الجديدة حول الصحة النفسية وجوانب الدعم النفسي والاجتماعي لـ COVID-19.