احذروا الموجة الثانية.. نصيحة من رجل ظن أن فيروس كورونا انتهى.. صور

اعترف تريفور جونز ، 57 عامًا ، بأنه لم يأخذ الوباء على محمل الجد حتى أصيب به ، و أصبح يعاني من ضيق التنفس و قرر أن يحذر الجميع منه خاصة الذين يستهينون به .





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تريفور الخمسيني الذي أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوع ، كان متخيلا أنه لن يصاب به و أنه الفيروس قد انتهى بمجرد إعلان الحكومة إعادة فتح الأماكن العامة مرة أخرى و إنهاء حالة الإغلاق.





كان تريفور يرفض بشكل عنيف إرتداء الكمامة و تجنب الأماكن المزدحمة و إتباع تعليمات الحكومة بالإجراءات الوقائية و التباعد الإجتماعي و في كل أحاديثه مع أصدقائه يسخر من الذين كانوا مازالوا يرتدون الكمامة.





أصيب تريفور الأسبوع الماضي بألم حاد في الرأس لم يتمكن من إحتمال و لم تستطع المسكنات حل الازمة ، فقامت أسرته بطلب الإسعاف و الذهاب إلى المستشفى و كانت الصدمة الكبرى عند علمه بإصابته بفيروس كورونا.





قدم تريفور نصيحته لكل المواطنين من أسفل جهاز التنفس الصناعي في المستشفى اثناء عزله ، بأن الموجة الثانية من كورونا أقوى من الأولى ، و الفيروس أسرع إنتشارا إحذروا .