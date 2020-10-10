AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:19 م
ابو العينين خلال
ابو العينين خلال المؤتمر الحاشد لاهالى الدقى
Advertisements

قال النائب محمد أبو العينين خلال لقائه بشباب وعائلات الدقي إنه كان قد تعهد بتحمل قيمة مصالحات البناء ل 5000 أسرة على مستوى محافظة الجيزة.

وأكد أبوالعينين أنه بالفعل قد تم البدء في تسديد المبالغ المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وشدد أبوالعينين على أنه يجب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار دفع مصالحات مخالفات البناء، الذي يعد خدمة عظيمة للمصريي بتقنين مخالفات البناء التي تم ارتكابها خلال 30 عاما مضت، وبأسعار مخفضة.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لشباب وعائلات الدقي، لدعم وتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور الكابتن أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

 

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: " لم أنظر يوم من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن يكون نائبا، لكني شعرت بألف ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020".

 

 

 وأضاف أبو العينين: " عندما قررت الترشح، قمت بإعداد  دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة".

 

وأعلن عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجميعة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.

 

إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته.

 

 

كما أعلن عن إنشاء "صالون النائب" لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.

 

 

 

وتابع أبو العينين: "لقاؤنا عهد ولم أعد بشئ ولم أنفذه، والشعار اللي هيجمعنا معا من أجل مصر، وأنا خادمكم وخادم كل واحد وثق في بصرف النظر كنت نائبا أم لا".

 

 

واستطرد: "الدقي والعجوزة جيراني وليكم عليا واجب الجيرة، وثقتكم لا تقدر بمال، وبتحط علي تكليف أكون معاكم، وعمري ما عاهدت حد إلا وكنت صادق.

أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
أبوالعينين: بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحافظ استجاب لكل مطالب أهالي الدائرة..أبوالعينين: هذه أول رسالة فى حملتى الانتخابية..فيديو

رشا مجدي لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: النائب محمد أبو العينين مكتبه مفتوح للجميع

أبوالعينين لكبار عائلات وشباب الجيزة: مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة وخطة شاملة لتطوير مناطق الدائرة .. ولم أعد يوما بشيء ولم أفعله

أبوالعينين لكبار عائلات وشباب الجيزة: أنتم أعز الأحباب وأنا بجانبكم وخادمكم .. وأنتم أصحاب قرار ترشحي.. وأنا بقولكم سمعا وطاعة

أعز الأحباب وأنا في خدمتكم.. أبو العينين لكبار عائلات وشباب الجيزة: شرف لنا انضمام الدقي والعجوزة للدائرة.. ومفاجآت كبيرة وخطة تطوير شاملة قريبا .. السيسي ينطلق بمصر كالصاروخ

أبو العينين لأهالي الجيزة: سأظل خادمكم سواء كنت نائبا أم لا.. وحل مشاكلكم وتحقيق طموحاتكم مسئولية كبيرة وأمانة وطنية

ترشيحاتنا

استنى 4 فئات.. قرار كويتي عاجل بخصوص العاملين المقيمين فى الدولة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

دراسة: كورونا فى السعودية من 2012 وانتشر في 27 دولة

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة