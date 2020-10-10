أنا بصحة جيدة.. تفاصيل أول خطاب لـ ترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور بعد خروجه من المستشفى إن بلاده لديها عقار ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيتم طرحه قريبا.





وأوضح ترامب، في أول خطاب ، من شرفة بالبيت الأبيض، منذ إصابته بفيروس كورونا، أن صحته جيدة، متعهدا بإصلاح برنامج الرعاية الصحية في البلاد ، وبناء برنامج ممتاز.





وأكد الرئيس الأمريكي ، أن بلاده ستتمكن- بفضل علمائها- من القضاء على الوباء، معلنا عزمه إعادة فتح الاقتصاد ، وعدم السماح بإغلاق كامل للبلاد.





وكانت لجنة مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قالت إنها ألغت رسميا المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والمقررة يوم 15 أكتوبر الجاري في ميامي بولاية فلوريدا.





وذكرت لجنة المناظرات - في بيان لها - أنه لن تكون هناك مناظرة يوم الخميس المقبل بعد أن تبين أن ترامب وبايدن يعتزمان إجراء فعاليات أخرى في نفس يوم المناظرة.



