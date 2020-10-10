بالأبيض الكاجوال.. ميس حمدان تستعرض جمالها عبر إنستجرام





وظهرت بها ميس حمدان ، ببنطالا جذابا باللون الأبيض، ومرتديا معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان على وضع لمسات رقيقة من الأيلاينر باللون الأسود ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.