رئيس مياه القناة يتفقد محطة الصرف الصحي بالمستقبل

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، يرافقه عددا من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحى بمدينة المستقبل بقطاع الإسماعيلية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 780 لترا/ث بتكلفة 8 ملايين جنيه لخدمة مدينة المستقبل بالكامل.





كما تفقد محطات المنطقة الصناعية والمجمع الإسلامية للاطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.





وأكد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة صرف صحى المستقبل والتى يتم تنفيذها ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة المستقبل وسيتم القضاء نهائيا على مشاكل الصرف الصحى بالمدينة.





حيث انتهت الشركة من أعمال تجديد شامل للخطوط بطول 260 م بقطر 600 مم وعمق من 3.75 م- 4.5 م. للقضاء على مشاكل الصرف الصحي بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمدينة المستقبل ووضعها ضمن أولويات خطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظة الإسماعيلية.





يأتي ذلك في إطار العمل المستمر على وضع حلول غير تقليدية لتحسين شبكات الصرف الصحي بالمدينة.





اقرأ أيضا: