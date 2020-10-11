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رياضة

ترقب زملكاوي.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقناة الناقلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
الأهلي ضد بيراميدز
الأهلي ضد بيراميدز
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محمد السعيد
يستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق، مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

الأهلي ضد بيراميدز:

ويدخل الأهلي  بقيادة مدربه جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني مباراة اليوم دون أي ضغوط، بعدما نجح رسميا في حسم لقب الدوري الممتاز، قبل 6 جولات.

وقد تشهد مباراة اليوم غياب بعض العناصر الأساسية في فريق الأهلي للراحة، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما بيراميدز فسيدخل مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم المركز الثاني بنسبة كبيرة، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتترقب جماهير الزمالك مباراة اليوم، حيث إن فوز الأهلي أو انتهاء المباراة بالتعادل على أقل تقدير، سيعزز من حظوظ الفارس الأبيض لإنهاء الموسم في المركز الثاني.

كانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الأهلي وبيراميدز، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري 85 نقطة، ويحل الزمالك ثانيا بـ 65 نقطة " مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول، بينما يحل بيراميدز ثالثا بـ 63 نقطة.

قائمة الأهلي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى:  مهدي سليمان - أحمد دعدور 

خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
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