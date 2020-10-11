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فن

أحمد كرارة ينضم لمسلسل "في يوم وليلة" بجانب أحمد رزق وآيتن عامر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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حقق الفنان أحمد كرارة نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وأخرها مسلسلي "القمر آخر الدنيا"، "حب عمري" وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.


وكشف كرارة في تصريحاته عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.


وأضاف أنه يشارك في مسلسل "جمال الحريم" للمخرجة جمال الصيفي، والمؤلفة سوسن عامر، ويواصل كرارة خلال تلك الفترة تصوير المسلسلين.


وفي سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.
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