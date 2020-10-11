نشأت الديهي: ما يفعله أهل الشر فكرا صهيونيا لتدمير الأمم

تطرق الإعلامي نشأت الديهي ، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوةالندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي قال فيها أنه لايبيع الوهم إلى المصريين.

وعرض الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN» كلمة الرئيس والتي قال فيها:«بالمناسبة فى البداية اتكملت معكم هل قلت لكم أوهام؟.. قلتلكم أن فيه تحديات.. قادرون على النجاح وقلتكم.. واحنا بنبنى ونعمر.. ومش رايحين نحارب ونخرب وعاوزين نصلح للناس وربنا هيساعدنا.. أنا مش ببيع الوهم ولا بضحك على الناس.. مهم أن الرأى العام ينبه للحرب.. والحرب اللى بتم إدارتها ضدك.. ومحدش هيقدر يهزمنا أبدا بحرب من بره.. وفى عام 2011 اللى عاوز يوصل للحكم.. وصل للحكم والدولة مستقرة".

وعلق الديهي على كلام الرئيس قائلا:""هذا الكلام كان مهم جدا للشعب ولابد أن يكون للشعب اللمصري وعي لكي يواجه هذه الشائعات وحروب الجيل الرابع.. فالحرب ليست بالدبابات والجنود بل بالشائعات واشتباك الطوائف وهذ هو بداية تدمير الشعوب.. فما يفعله الأخوان فكر صهيوني لضرب الأمم".

قال الإعلامي نشأت الديهي، فكرة وسائل التواصل الاجتماعي، استخباراتية بحتة، فلا يمكن القضاء على الدول من الخارج بل من الداخل.

وأضاف الديهي، أن الرئيس وضع عبارة إنه لا يمكن تهيج مصر من الخارج بل من الداخل.. ومشكلتنا أنه تم اقتحامه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فلا يستطيع أي جيش في العالم دخول أي بلد بالجنود والدبابات".

وتابع:" أهل الشر من الممكن أن يصنعوا فيديو مدته 20 دقيقة ويحقق مشاهدات ملايين عن طريق الأموال المشبوهة التي تدفع وهذا ما يفعله إعلام الجماعة الإرهابية مثل الخاين معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع.. ويستهدفون بهذه الفيديوهات مصر والإمارات والسعودية.. فبرامج الإخوان بتأثر على الناس التي ليس عندهم مناعة، فأتمني أن يكون الشعب المصري عنده مناعة قوية من الخارج ويجب أن يكون سابق عصره ولذلك تقوية مناعة يكون بالفهم".



