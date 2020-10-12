تعليم مطروح: انطلاق فصول التقوية بجميع المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الاثنين، أن مدارس مطروح بكافة الإدارات التعليمية بدأت الإعلان مع انطلاق العام الدراسي الجديد عن بدء مجموعات التقوية المدرسية بالأسعار المناسبة التي حددتها الوزارة وفق ظروف طلاب كل منطقة ووضعها بمكان بارز ليتسني لأبنائنا الطلاب الاطلاع عليها والاشتراك بها طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .









وأوضح وكيل الوزارة أن مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى المدرسة لصفوف النقل، وعلى مستوى كل إدارة تعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد لافتا أنه يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة الإعلانات لمجموعات التقوية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وذلك وفقا للتعليمات الوزارية .





ووجه الدكتور النيلي مديري الإدارات التعليمية بمراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عند تحديد رسوم المجموعات الدراسية وفق تعليمات الدكتور نائب الوزير خلال اجتماعه الالكتروني عبر تطبيق الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية أمس الأحد بجانب اختيار أفضل المُعلمين لضمان جذب الطلاب وتحقيق تأثيرات إيجابية عند الطلاب،.





وأشار إلى إجراء تخفيض بنسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء المعلمين بالتربية والتعليم، والطلاب أبناء الشهداء والطلاب الأيتام، بالإضافة إلى تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.





ولفت مدير تعليم مطروح إلى أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة عليهم تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات المحلية أو العامة في الحصة الواحدة وفق ظروف كل منطقة جغرافيا اجتماعيا واقتصاديا بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون بين الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى 85 جنيهًا).





وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يأتي ذلك للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتوفير البديل التربوي المناسب للطلاب بجانب المدرسة والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور مؤكدا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق التعليمات الوزارية للقضاء علي تلك الظاهرة أسوة بما تم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح مارس الماضي .



