حبس المتهم بقتل بائع خردة بسبب الخلافات المالية بقليوب

أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين حبس عاطل لاتهامه بقتل تاجر خردة بسبب خلافات ماليه بينهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.









وطلبت النيابة ضبط وإحضار متهم آخر في الواقعة وإرسال الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة للمعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي إخطارا من رئيس مباحث المديرية العميد خالد المحمدي بمقتل أحد المواطنين في مشاجرة بدائرة مركز قليوب.





الفور انتقل فريق من الأجهزة الأمنية بقيادة مديرالمباحث اللواء حاتم الحداد إلى محل الواقعة.





وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه أثناء سير المجني عليه بالطريق توقفت مركبة "توك توك" بجواره وترجل منها شخص مجهول وحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها ذلك الشخص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وهرب صحبة قائد مركبة "التوك توك".





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطليّن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا من مكان الحادث.





وتم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثاني وضبط السلاح المستخدم وتواصل الأجهزة الأمنية جهود البحث لضبط المتهم الهارب.