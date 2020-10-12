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أخبار العالم

أخطر ما كشفته رسائل بريد كلينتون عن علاقة الإخوان بالقاعدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:41 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
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قسم الخارجي
ركزت وسائل إعلام متفرقة، على مجموعة جديدة من تسريبات رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وتركزت التسريبات على علاقة كلينتون مع "الإخوان المسلمين"، وهي جماعة تعتبرها الدول العربية، إرهابية.

ووفق ما نشرت وسائل إعلام، تكشف رسائل البريد الإلكتروني عن اتهام لوزارة الخارجية الأمريكية بتفضيل الإخوان المسلمين لحكم مصر. 

ووفق التسريبات الخطيرة، فقد كان من ضمن ما نشر من رسائل لهيلاري كلينتون، ما أرسله  دبلوماسي أمريكي إلى هيلاري عن عناصر بجماعة الإخوان المسلمين.

وكشف عن أن مصدرا خاصا له داخل جماعة الإخوان أكد له أن ارتباطا معقدا يربط بين الإخوان وتنظيم القاعدة.

ولفت إلى أن هناك اتصالات تجرى على أعلى مستوى بينهما وبعلم قيادات عليا بالجماعة، من ضمنهم المرشد الإخواني محمد بديع.

ويشير مرسل الرسالة إلى أنهم في أحد اجتماعاتهم الخاصة رأى بعض الأعضاء المحافظين في جماعة الإخوان أنه يجب التحكم في هذه الاتصالات ومحاولة تجنب كشفها؛ لعدم فقدان هذا التواصل والاتصال الفريد- حسب تعبيرهم.

يأتي التركيز المتجدد على رسائل البريد الإلكتروني ودور كلينتون وسط بعض التغيرات في المنطقة وصعود جو بايدن في الولايات المتحدة، كمنافس قوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 3 نوفمبر. 

من المتوقع أن تكون آراء وفريق السياسة الخارجية لبايدن مماثلة لآراء كلينتون وإدارة أوباما، مع بعض التعديلات. 

شغلت كلينتون منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة من 2009 إلى 2013، ولعبت دورًا رئيسيًا خلال الربيع العربي.
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