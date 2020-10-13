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مايكل نصيف: حكمة الرئيس السيسي جنبت مصر فيضانات كبيرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبت مصر فيضانات كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل بمنتهى الذكاء في شتى الأمور التي تخص الوطن الحبيب.

وأضاف نصيف، في لقاء للتليفزيون المصري، أنه كل يوم يأتي ويثبت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رئيس من طراز فريد، وكل ما يقوله يحدث بالحرف وهذا يعني أن مصر تعيش عصر الامن والقيادة الحقيقة.

وتابع المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أنه خلال الفترة الأخيرة قال الرئيس "الوقت ليس في صالحنا و احنا متاخرين جدا"..  جاءت هذه العبارة في خطابات الرئيس السيسي كثيرا و كررها مرات عديدة فور توليه القيادة و لم يكن الشعب يعي ماذا تعني تلك العبارة الي ان جاء وقتها و علمنا معناها.

وأكمل المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أنه من أيام سابقة و جاء فيضان النيل اقوي و متزايد عن اي فترة سابقة فان فيضان النيل هذا العام ادي الي ارتفاع منسوب مياة النيل عن غير المعتاد حيث وصل منسوب مياة النيل الي ١٧.٤٤ متر و هو اعلي رقم سجل لارتفاع مياة النيل و كان اعلي رقم سجل ١٧.٢٢ متر اي بزيادة قدرها ٢٢ سم.
 
وتسأل المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، قائلا :ما هي نتائج و خسائر هذا الفيضان، وبالنسبة للسودان كان هناك خسائر بشرية في ١٠٠ قتيل و ٤٦ جريحا و غرق مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية و خسائر اقتصادية و احتياجات السودان الي مد يد المساعدة.

وتابع المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أنه عن مصر فلا يوجد خسائر وانما ارباح بفضل قناطر اسيوط و سحارات سرابيوم و انفاق قناة السويس و ترعة السلام لايوجد اي اصابة او موتي او تدمير لاراضي بالعكس سوف تزاد الرقعة الزراعية و تصل مياة النيل الي اماكن اكثر و قامت مصر بارسال اعانات الي السودان للحد من تداعيات الفيضان.

وأشار المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، إلى أنه: "بعد أن يقول الشعب احنا مزونقين اصبحنا نقول عايشين بامان بنبني بلدنا وعلم الجميع معني عبارة احنا متاخرين".
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