نيفين القباج: بنك ناصر شريك استثماري في عدة مشروعات خيرية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن الجانب الاجتماعي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة، مضيفة أنه لا يجوز أن يعمل جانب دون الآخر.





وأوضحت وزيرة التضامن خلال لقائها على قناةten، أن بنك ناصر الاجتماعى هو البنك الاجتماعى الأوحد فى مصر وله شق استثمارى كبير وشق خيرى فى مساعدات اجتماعية كثيرة، مضيفةً أنه يستكمل الغير مستحق فى وزارة التضامن الاجتماعي، ويساعد فى تمليك أصول إنتاجية مثل وسائل مواصلات وموتوسكلات وسيارات وكراسى لذوى الاعاقة.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن قرض مستورة الذى تم تفعيله منذ 3 سنوات كان مخصصا لأصول انتاجية لنساء على متسوى الجمهورية، مؤكدةً أن عائد هذا القرض وصل الآن إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه.





وأشارت وزيرة التضامن إلى أن بنك ناصر يمنح قروضا ميسرة بلا عائد (مِنَح) مثل منح الزواج ومشروعات أخرى مثل شهادة "رد الجميل" للمسنين، وشهادة" بنت الملك" التى تمنح للبنت إذا كانت يتيمة، أو غير يتيمة أيضا فالبنت تستطيع الحصول عليها أيضا عند بلوغها سن الـ 18؛ لمكافحة الزواج المبكر، مضيفةً أن بنك ناصر أيضا يمنح قروضا للعاملين فى الدولة والسيارات التى تعمل بالغاز ضمن المبادرة الرئاسية الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.





ونوهت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن من الشق الإجتماعى لبنك ناصر، أنه يساهم فى تمويل حضانات ويعمل على توفير وظائف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مشيرةً إلى أنه ساهم مع شركة السويدى فى تمويل قروض للتعليم المهنى على مدار 3 سنوات لما يتضمن 350 طالبا فى السنة بما يشل 1000 طالب دوارة بتكلفة 52.5 مليون جنيه مصرى، وتأمين صحي يصل إلى 2 مليون و700 ألف جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن بنك ناصر شريك استثمارى فى عدة مشروعات خيرية على مستوى الجمهورية، موضحةً أنه يساهم فى فرش وتأسيس منازل فى حى الأسمرات وكانت له مساهمة فى برنامج سكن كريم، ومساهمة فى صندوق الغارمات، وأنه بصدد الآن تأسيس صندوق استمثارى خيرى لذوى الإعاقة ويسعى لعمل المزيد من الأعمال الخيرية والإجتماعية.