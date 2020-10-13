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رياضة

ميدو: محمد إبراهيم عايز يروح بيراميدز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أكد أحمد حسام ميدو أن محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة يرغب في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة" النهار": "رغم العرض الذي تلقاه محمد إبراهيم من الأهلي؛ اللاعب يريد الذهاب إلى بيراميدز".

وأضاف: "زملكاوية محمد إبراهيم تجعله يفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز وليس الأهلي".

وأكد ميدو خلال حديثه: "مرِّيت بنفس المشاكل اللي مرّ بيها كُل من تولَّي القيادة الفنيِّة للمقاصة بعدي، لكن لم يعلَم أي شخص في مصر وقتها أن هناك لاعب واحد في الفريق مُستحقاته متأخرة".

وكشفت مصادر خاصة عن السبب الحقيقي وراء تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

وقالت المصادر إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يري أن محمد إبراهيم لا يفرق كثيرًا عن ناصر ماهر وعمار حمدي وبالتالي ليست هناك حاجة فنية لضمه.

وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لاتفاق نهائي مع المقاصة لضم اللاعب اليوم ولكن وجهة نظر موسيماني أنهت الأمور.
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