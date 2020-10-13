يحدث في مطروح.. غرامة فورية 200 جنيه لإشغالات الطرق بمداخل السوق الحضاري

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح عن الدفع بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية، وبمحيط سوق مطروح الحضاري والطريق الدولي، تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة. لإزالة









وأكد جاب الله في بيان، الثلاثاء، أنه جرى وضع لافتات للتنبيه بعدم إشغال الأرصفة والطريق أمام بوابات سوق مطروح الحضاري وإلا سيتم التحفظ وإزالة إشغالات الطريق للمخالفين وتوقيع غرامات مالية فورية تصل إلى 200 جنيه طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





وأضاف استمرار جهود إدارة التشجير في أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الأشجار وري الحدائق والميادين وزراعة أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بطريق علم الروم.





وأشار إلى أن محافظ مطروح وجه بالحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي للمحافظة بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة حتى تستمر محافظة مطروح كافضل محافظة جاذبة للسياحة.





وذكر رئيس مدينة مرسى مطروح أن حملات رش المبيدات بسيارات الضباب تعمل يوميا للقضاء الحشرات بالأحياء والشوارع والعزب . مع استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة في الفترة المسائية بشوارع المدينة المختلفة.



