الشرطة البريطانية تغلق جسر وستمنستر فى لندن

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرًا عاجلًا أفادت فيه بأن الشرطة البريطانية أعلنت عن إ غلاق جسر وستمنستر فى لندن، للتعامل مع إنذار أمنى بمحيط مستشفى سانت توماس في لندن.

أغلقت الشرطة البريطانية لفترة وجيزة جسر وستمنستر، والطرق القريبة من مبنى البرلمان، ومقر شرطة العاصمة يوم السبت بسبب مركبة مثيرة للريبة.









وقال متحدث باسم شرطة لندن إن الضباط أغلقوا الطرق عند "فيكتوريا إمبانكمنت" قرب نهر التيمز، ومقر شرطة العاصمة نيو سكوتلاند يارد، وميدان البرلمان.









وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا كثيفا للشرطة في المنطقة الواقعة بوسط لندن التي تعد مقصدا للسائحين. وأعادت السلطات فتح الطرق في وقت لاحق.









وقالت الشرطة على "تويتر": "الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت انتهى الآن، تبين أن السيارة غير مريبة. وسيعاد الآن فتح كل الطرق".









ورفعت المملكة المتحدة درجة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى بعد خمس هجمات في عام 2017 أودت بحياة 36 شخصا منها هجوم على جسر وستمنستر.