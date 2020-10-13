الصحة العالمية: أوروبا سجلت أعلى حصيلة ارتفاع في إصابات كورونا خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا سجلت أعلى ارتفاع في إصابات كورونا خلال أسبوع عند 700 ألف حالة، حسبما افادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.









وخلال الفترة الأخيرة، بدأت عدة دول في جميع أنحاء أوروبا أن تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد تسجيل نجاح في إبطاء تفشي الوباء في الأسابيع القليلة الماضية.









وأعلنت الغالبية العظمى من الدول عن تسجيل إصابات أكثر من تلك التي تمّ تسجيلها خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس في وقت سابق من هذا العام. ولكن، في حين أن أعداد الإصابات قد تبدو أعلى، فقد يكون السبب ببساطة هو أن الزيادة في القدرة على الاختبار تحدد المزيد من الحالات.









كما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اعتماد معايير مشتركة للقيود على السفر المرتبطة بفيروس كورونا.









ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني بسبب وباء كوفيد-19 الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة.









وخلال اجتماع في لوكمسبورج، وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي.









وذكرت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى ما يقرب من 38 مليون إصابة، كما سجلت المواقع وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى مليون و85 ألف حالة وفاة.











وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، جميع دول العالم من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي وغيرها، حتى إن انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني أنها لن تزيد مجددا.











من جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تادروس أدهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف - إن العالم يشهد حاليا تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة في أوروبا والأمريكتين، مشيرا إلى أن أعلى عدد من حالات الإصابة سُجِل في الأيام الأربعة الأخيرة في ذات الوقت الذي زاد فيه إشغال المستشفيات وغرف العناية المركزة في المدن.







