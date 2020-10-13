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أخبار البلد

24 نوفمبر انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:29 م
رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبدالوكيل أبوالقاسم
 أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفًا لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له، وتنتهي بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

وأشار بيان صادر عن المجلس، إلى أن خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة هي:

أولًا: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:

1-  طبـاعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه:
- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).
- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.
- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.
- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية..
- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).
2-  بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
3-  بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتـــــــم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.
4-  بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:
الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.
الثانى : يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانيًا: خطوات ترخيص موقع إلكترونى:
-  طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب   نوعه.
-  بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.
- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حاله.
- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.
- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثًا: خطوات ترخيص قنوات و شركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:
-  طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب   نوعه. 
- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج  بمقر المجلس.
- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.
- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حاله.
- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص.
- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

 وأشار المجلس في بيانه إلى أن (17) تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى ( المتخصصة ) وهي: 
١- الرياضة  ٢- دراما ٣- أفلام ٤- سياحة وآثار ٥- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه )  ٦- أطفال ٧- علوم دين ٨- أخبار ٩- طبي وصحي وغذائي ١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور ١١ - سفرة وطهي ١٢- موسيقى ١٣ - مسابقات ١٤- تسويق إعلاني ( تليشوب ) ١٥- تعليمي وبحث علمي ١٦- وثائقي ١٧ - اقتصادي .

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