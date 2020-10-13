أخبار الزمالك.. التتويج بدوري السيدات لتنس الطاولة.. وصدمة حول مشاركة حميد أحداد مع الرجاء

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:













قال أحمد حسام ميدو أنه يجب على جميع مشجعي الزمالك أن يتحدثوا عن الفريق فقط، والابتعاد عن الحديث عن المشاكل لأن هذا يؤثر على مستوى الفريق، قائلاُ : "لاعب الكرة بني آدم وبيتأثر بكل اللي بيحصل.

















توج فريق سيدات الزمالك بلقب دوري تنس الطاولة هذا الموسم بعد التغلب على الأهلي في المباراة النهائية.













تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد حرس الحدود بالماكس ضمن منافسات الجولة 33من بطولة الدوري الممتاز.

















رفض مسؤولو نادي الرجاء المغربي طلب إداراة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حول عدم مشاركة حميد أحداد لاعب الأبيض المعار للفريق لمدة موسم وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء يوم الأحد القادم.













حرص الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمود علاء مدافع الفريق للاطمئنان عليه وتحسن حالته بعد إصابته بكدمة أمس في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري .