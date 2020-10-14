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حوادث

بعد رصد شكاوى.. الداخلية تزف بشرى جديدة للمترددين على وحدات المرور.. صور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
وحدات المرور
وحدات المرور
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كتب – محمد صبري:
أفاد مصدر أمني بأن وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بزيادة أعداد الفنيين من 12 إلى 24 فنيا من العاملين داخل وحدة مرور مدينة نصر بالقاهرة الجديدة أى زيادة الضعف وذلك تيسيرا على المواطنين.

ولفت المصدر قائلا إن الوزارة قد رصدت شكاوى عدة على صفحات السوشيال ميديا، وبعد المتابعة الأمنية تبين تكدس المواطنين فى عدد من الوحدات التى تشهد إقبالا كبيرا، وبناءً عليه تم مضاعفة أعداد القائمين على خدمة المواطنين بتلك الوحدات على مستوى الجمهورية.
 

وأوضح المصدر بأنه سيتم زيادة أعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني، وكذا زيادة عدد شبابيك الخزان ودفع الرسوم داخل كافة وحدات المرور لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء تراخيصهم فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم.


وكانت قيادات أمنية قد قامت بزيارة مجمع تراخيص القاهرة الجديدة واستمعوا لشكاوى المواطنين، في الوقت الذى رصدت فيه أجهزة الأمن شكاوى عدد من المواطنين على صفحات السوشيال ميديا " الفيس بوك "، وتضررهم من زيادة رسوم التراخيص وقضائهم ساعات طويلة داخل الوحدات ومجمعات التراخيص حتى الانتهاء من إنهاء رخصهم سواء كانت قيادة أو مركبة.

 

على الفور تم إخطار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالأمر ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، وبالفعل تم زيادة أعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني، وكذا زيادة عدد شبابيك الخزان ودفع الرسوم لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء تراخيصهم فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم.

 

وقد أعلنت وزارة الداخلية منذ ساعات مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني شهر جديد حتى نهاية 21 نوفمبر.
بعد رصد شكاوى.. الداخلية تزف بشرى جديدة للمترددين على وحدات المرور.. صور
بعد رصد شكاوى.. الداخلية تزف بشرى جديدة للمترددين على وحدات المرور.. صور
بعد رصد شكاوى.. الداخلية تزف بشرى جديدة للمترددين على وحدات المرور.. صور
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