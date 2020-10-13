AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا المشاط: مشروعات البنية التحتية سبب نمو الاقتصاد في مصر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:09 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
Advertisements
هاني حسين
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن اجتماعها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة مواطني العالم للشعور بالتحسن في ظل جائحة كورونا.

وأضافت رانيا المشاط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "العالم بأكمله ينظر إلى طريقة التعايش مع جائحة فيروس كورونا واستكمال النشاط".

وتابعت رانيا المشاط "مصر الدولة الوحيدة التي بها نمو اقتصادي إيجابي في الشرق الأوسط في 2020 ومشروعات البنية التحتية كانت داعم رئيسي في النمو الاقتصادي في مصر".

وأكملت رانيا المشاط "بعض مشروعات البنية التحتية تتم بشراكة مع القطاع الخاص، والتي تستهدف إطلاق إمكانات الاقتصاد في مختلف المجالات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه ومشروعات الإسكان الاجتماعي".

وتابعت رانيا المشاط "مشروعات البنية التحتية في مصر تعد سبب نمو الاقتصاد الايجابي في مصر رغم جائحة كورونا".

وأكملت رانيا المشاط "طالبت المؤسسات الدولية بتواجد ابتكار في نوع التمويل وكيفية تنويع التمويل حتى يكون تمويلا مختلطا بشكل يكون فيه قدرة على تمويل البلدان المختلفة التي لديها مشروعات قائمة".

ولفتت رانيا المشاط، "المؤسسات الدولية تنظر إلى التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا على أنها ناجحة"، مضيفة: "الإصلاحات الاقتصادية قللت من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوروبي لإعادة الإعمار يوافق على اتفاقية بـ100 مليون دولار لبنك مصر

المشاط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقر 100 مليون دولار جديدة لبنك مصر

المشاط: 25 مليار دولار قيمة محفظة التعاون مع شركاء التنمية

بقيمة مليار يورو.. المشاط تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة مشروعات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

المشاط لمؤسسات التمويل الدولية: مصر تنفذ مشروعات قومية لتحقيق نمو اقتصادي

تطوير البنية التحتية يحقق التعافي الأخضر.. رانيا المشاط: مليونا مواطن و1000 شركة يعملون فى المشروعات القومية.. المحفظة الجارية للتعاون مع مصر بقيمة 25 مليار دولار تخدم 14 هدفًا للتنمية المستدامة

ترشيحاتنا

تخفيض 5000 جنيه على سعر هاتف Samsung Galaxy S20.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر فيديو استحقاق حرس الحدود ركلة جزاء في لقاء الزمالك

عمرو دياب يوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى لهذا السبب.. تفاصيل

مصرع عنصرين إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسيناء

حل لغز قضية قتل رياضى شهير أثناء عودته إلى المنزل

يحيى الفخراني وهدى عبد الناصر ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟

وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية