رانيا المشاط: مشروعات البنية التحتية سبب نمو الاقتصاد في مصر

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن اجتماعها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة مواطني العالم للشعور بالتحسن في ظل جائحة كورونا.





وأضافت رانيا المشاط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "العالم بأكمله ينظر إلى طريقة التعايش مع جائحة فيروس كورونا واستكمال النشاط".





وتابعت رانيا المشاط " مصر الدولة الوحيدة التي بها نمو اقتصادي إيجابي في الشرق الأوسط في 2020 ومشروعات البنية التحتية كانت داعم رئيسي في النمو الاقتصادي في مصر".





وأكملت رانيا المشاط " بعض مشروعات البنية التحتية تتم بشراكة مع القطاع الخاص، والتي تستهدف إطلاق إمكانات الاقتصاد في مختلف المجالات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه ومشروعات الإسكان الاجتماعي".





وتابعت رانيا المشاط " مشروعات البنية التحتية في مصر تعد سبب نمو الاقتصاد الايجابي في مصر رغم جائحة كورونا".





وأكملت رانيا المشاط " طالبت المؤسسات الدولية بتواجد ابتكار في نوع التمويل وكيفية تنويع التمويل حتى يكون تمويلا مختلطا بشكل يكون فيه قدرة على تمويل البلدان المختلفة التي لديها مشروعات قائمة".





ولفتت رانيا المشاط، "المؤسسات الدولية تنظر إلى التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا على أنها ناجحة"، مضيفة: "الإصلاحات الاقتصادية قللت من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا".