وزير قطاع الأعمال: نادي المحلة سيكون أول نادٍ ملك لمشجعيه في مصر.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن نادي غزل المحلة لم أكن أعلم مكانته لدى أهالي الدلتا؛ إلا عندما قمت بالكتابة عنه علي الفيسبوك الخاص بي، وهو نادٍ يستحق الصعود.





وأضاف توفيق ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان هذا الفريق يستحق التطوير الذى سيحدث له، وأكد أنه يشجع فريق الأهلي وينتمي له، ويدعم نادي المحلة.





ونوّه إلى أن فكرة طرح نادي المحلة في البورصة؛ هي فكرة مبدئية ، لتوفيق أوضاعه .





وأوضح هشام توفيق ، أن شركة المحلة للغزل والنسيج يوجد بها استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه ، مؤكدًا أن الجميع يرشحون فكرة فصل كرة القدم عن النوادي وعن الشركات . إلىجنيه



