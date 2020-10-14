بعد صعوده لـ الممتاز.. وزير قطاع الأعمال: غزل المحلة لن يهبط مرة أخرى لـ دوري المظاليم

قدم الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التهنئة لنادي غزل المحلة وجمهوره؛ بمناسبة صعوده لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب 4 سنوات، عقب الفوز على النادي الأولمبي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية.
وقال «توفيق» خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»: «لم أتخيل أبدا انهم سيفوزون المباريات الخمس، وهذا مجهود واصرار كبير غير عادي من اللاعبين والمدرب والجهاز الفني»، متابعا «احنا طالعين ومش ناوين ننزل تاني خاصة أخر صعود لنا منذ 4 سنوات والامكانيات ضعيفة ولابد من البحث عن الموارد المستدامة لكي نستطيع المنافسة».
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء في تأسيس شركة يشارك فيها أهالي المحلة ومحبي الفريق، مؤكدا أن غزل المحلة لن يهبط إلى دوري المظاليم مرة أخرى، وستكون هناك موارد مالية تساعد في البقاء وعمل أكاديميات ومدارس هولندية وبرتغالية عريقة تخرج أشبالا مثل محمد صلاح.
وعاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الاولمبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة الـ22 والأخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني .
كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادل وبدون تحقيق فوز واحد .
بعد هبوط غزل المحلة الي دورى القسم الثانى موسم 2016-2017 احتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالث برصيد 56 نقطة جمعه من 14 فوزا و14 تعادلا و6 خسائر ، وصعد فريق الرجاء الى الدورى الممتاز .
وفي موسم 2017-2018 تراجع داء غزل المحلة وسقط في 10 هزائم وتعادل 11 لقاء وحقق الفوز في 9 ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.
استمر هبوط فريق غزل المحلة في موسم 2018-2019 وخسر 6 مواجهات وتعادل في 9 وحقق الفوز في 11 مباراة برصيد 42 نقطة إلا أن الإدارة تعاقدت مع خالد عيد في منتصف الموسم ليتم تكوين فريق قوي تأهل إلى الدوري الممتاز الموسم الحالي .
حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الموسم الحالي الفوز في 14 لقاء وتعادل 5 وخسر ثلاث مواجهات سجل اللاعبون 32 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.
ويأتي تطوير نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة ضمن خطة الوزارة لتطوير النادي والتي تتضمن مشروع تطوير نادٍ اجتماعي رياضي (للممارسة) للعاملين وأسرهم بالشركة، وتطوير نشاط كرة القدم، وإنشاء نادٍ اجتماعي رياضي خاص يخدم سكان مدينة المحلة.